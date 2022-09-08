Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak

08.09.2022 15:26
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak

Dünya Fleboloji Kongresi'nin bu yıl 19'uncusu 12-16 Eylül'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Dünya Fleboloji Kongresi'nin bu yıl 19'uncusu 12-16 Eylül'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Fleboloji Kongresi'nin diamond sponsoru INVAMED, 5 gün sürecek toplantıda workshop, uygulamalı eğitimler, uydu sempozyumları gibi farklı etkinlikler ile yeni geliştirdiği sağlık teknolojilerini Fleboloji'nin (toplardamar hastalıkları) en iyileri ile buluşturacak.

İstanbul, Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından düzenlenen Dünya Fleboloji Kongresi'nin 19. buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Fleboloji Birliği'nden yapılan açıklamada kongrede 56 farklı ülkeden, 246 oturum başkanı ve konuşmacının yer almasının beklendiği belirtildi.

UIP, 4 yılda bir gerçekleştirdiği kongre ile dünyanın en önemli kanaat önderlerini ve sektör temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiriyor.

"Sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların peşindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, "INVAMED Üretim Kampüsünde deneyimli ve idealist ekibimizle gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmaları, hastalara fayda sağlayacak ürün ve hizmetleri daha da geliştirme kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Herkes için daha sağlıklı bir dünya hedefiyle bilimsel buluşların ve devrim niteliğindeki tedavilerin peşindeyiz. 4 yılda bir gerçekleşen ve Flebolojinin en iyilerini 19'uncu kez bir araya getiren Dünya Fleboloji Kongresinde INVAMED olarak pek çok uluslararası uzmanın bir araya geleceği etkinlikte sağlık profesyonelleri ile buluşmak ve yeni teknolojilerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt da bu kongrenin Türkiye için büyük bir prestij olduğunu aktararak, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2-3 yıl ara verilen uluslararası büyük kongreler İstanbul'da UIP ile başlıyor. 5 kıtadan 2 bin hekim ve sektör temsilcisi bir araya gelerek damar hastalıkları konusunda tüm yenilikleri tartışacak. Tüm hazırlıklarımız tamam ve bu prestijli kongreyi İstanbul'da düzenlediğimiz için gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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