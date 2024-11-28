Dünya Helal Zirvesi'nde Helal Endüstrisi Tartışıldı

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde düzenlenen panellerde, helal endüstrisinin gelişimi, geleceği ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinliğin ikinci günü çeşitli panellere ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Helal Güzelliğin Geleceği: Trendler, Sertifikasyon ve Pazar Genişlemesi" panelinde katılımcılar küresel helal pazarı, helal ürünlerin kozmetik sektöründeki yerleşim ve gelişimini konuştu.

Suudi Arabistan Helal Merkezi Başkan Yardımcısı Thamer Baazzeem, son 6 ayda helal pazarına ilişkin çok sayıda etkinliğe katıldığını belirterek, bu toplantılarda sadece sorunların konuşulduğuna vurgu yaptı.

Sorunlardan daha çok gelecekte neler olacağının ve dünyadaki fırsatların konuşulması gerektiğine işaret eden Baazzeem, şunları kaydetti:

"Helal sektörü dünyadaki nüfusun yüzde 20'sini ilgilendiren bir konu ve bu konunun ekonomisi var. Bu ekonomi Müslümanları dahil edebileceğimiz bir ekonomi. Gelenek, inovasyonla bir araya gelmeli. Helal sektörlerin küresel ekonomiye liderlik ettiği bir geleceği inşa etme hedefiyle tüm ülkeler olarak birlikte çalışıyoruz. Helal sadece Müslümanları ilgilendiren bir kavram olarak bakmamalıyız. Helal kelimesi bir tartışmada geçtiği zaman, gayrimüslim olsa da bazı insanların helalin ne olduğu ile ilgili kafaları net değil. Müslüman ülkelerin helal zihniyetini değiştirmesi gerekiyor. Helalin neden önemli olduğu, nasıl sağlıklı olduğu gibi konuları sadece kendi içimizde değil, gayrimüslimlerle de konuşmamız gerek. Gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli, insanlar için ne kadar sağlıklı olduğunu anlatmamız gerek. Helali küresel kalkınma hedefleri ile birleştirmeli, uluslararası kuruluşlarla konuşmalıyız. Biz bunu yapmaya başladık."

"Birçok noktada iklim değişikliği acil tehdit arz ediyor"

Endonezya Müslüman Girişimciler Derneği Eski Genel Sekreter Yardımcısı, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Desliana Nur, "Helal Mavi Güzellik Endüstrisi: İklim Değişikliğine ve Küresel Sürdürülebilir Helal Ekonomik Büyüme Desteğine Mükemmel Çözümlerden Biri" isimli konuşmasında kozmetik sektöründe helal ürünlerin kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Desliana Nur, bugün dünyada yaşanan iklim krizine atıfta bulunarak, "Birçok noktada iklim değişikliği acil tehdit arz ediyor. BM'ye göre iklim değişikliği sıcaklık ve hava olaylarında uzun vadeli değişiklikleri ifade ediyor. Gıda tüketimi de bu durumu etkiliyor. Her yıl 11 milyon ton plastik okyanuslara atılıyor, şehirleri suları kirletiyor. Plastik sektörü dünyadaki sera gazı emisyonunun yüzde 3-4'ünü teşkil ediyor. Plastik insan yaşamı için büyük tehlike arz ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 2050 yılına kadar denizdeki plastik miktarı balık miktarını geçecek. İklim değişikliğinde okyanusların önemi çok büyük. Okyanuslar dünyanın akciğeri. Güzellik pazarı ise giderek büyüyor. Mavi güzellik sektörü küresel ölçekte yükselen bir trend. Ürünlerin sürdürülebilirliği, tedarik zincirlerinin şeffaflığını öne çıkaran bir trend, yani plastiklerin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir trend. Bir ürünün mavi güzellik ürünü olması için belli kriterlere uygun olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mavi güzellik ürünlerinde helal kavramının artırılması için yapılması gereken çalışmalardan bahseden Desliana Nur, bu alanda yapılacak her çalışmanın iklim krizine ve çevre hassasiyetine katkılarının olacağından bahsetti.

Sudan'dan akademisyen Dr. Yasmeen Hafiz Zaki ise, "Sudan'ın Helal Sertifikasyon Uygulamasındaki Potansiyeli: Bir İnceleme" başlıklı sunumunda, ülkesindeki gelişmeleri ve bu alanda yapılan çalışmaları anlattı.

Zaki, Sudan'da şu an üzerinde çalışılan ürünler hakkında bilgi vererek, bu ürünlerin helal kapsamında kozmetik sektöründe kullanılması için ülke olarak yapılan incelemeler ve süreçleri anlattı.

Sudan'daki standartların oluşturulması konusunda görevli kurumların yerel ve uluslararası kurallara alıştırıldığına işaret eden Zaki, böylelikle her türlü helal malzemelerin imalatta kullanılmasının hayata geçirildiğini söyledi.

Hafiz Zaki, "Sudan'da İslami üretim usulleri tüm ürünlerde İslami şeriata, helal standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor. Sudan'da çok farklı ürünler üretiliyor ve gelecekle ilgili çok sayıda ürün için inovasyon çalışmaları var." dedi.

Etkinlik çok sayıda panele ev sahipliği yaptı

Etkinlik kapsamında düzenlenen diğer panellerde de farklı ülkelerden gelen katılımcılar ve akademisyenler hem kendi ülkelerindeki uygulamalar hem de küresel ölçekte yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini aktardı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen "Helal Ekonomi: Zorluklar, Fırsatlar ve Küresel Trendler" başlıklı panelde, başta tüm ülkelerde yerleşmesi gereken ortak standartlar ve sertifikasyon kriterleri olmak üzere helal ekonominin gelecekteki yol haritası ele alındı.

"Helal Tedarik Zincirinde Dürüstlüğün Sağlanması" panelinde ise helal pazarında şeffaflığın sağlanması ve tüm süreçlere entegre edilmesi konusunun pazardaki yeri ve önemi ele alındı.

İkinci günün son paneli olan "Helal Araştırma ve Geliştirme: Yeniliğe Giden Yolu Hazırlamak" panelinde de katılımcılar, ülkelerinde mevcutta gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları ile gelecekte yapılacak çalışmaları, inovasyonun sektöre katkılarını, sektör potansiyelinin gelişmesi ve geliştirilmesi için entegre edilmesi gereken yenilikçi bakış açısı ve yol haritalarını paylaştı.