Dünya Kulak ve İşitme Günü ATO'da kutlandı - Son Dakika
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Dünya Kulak ve İşitme Günü ATO'da kutlandı

04.03.2022 13:01
Dünya Kulak ve İşitme Günü ATO'da kutlandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü" dolayısıyla ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü" dolayısıyla ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, kulak sağlığı konusunda erken teşhis ve farkındalığı sağlamak, işitme engelli bireylerin sosyal hayata kazanımını artırmak amacıyla Odanın hizmet binasında gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, işitme kaybı sorunlarının çözülmesinin bireylerin yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "İşitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'si erken teşhis ve tedaviyle önlenebiliyorken gelişen teknoloji sayesinde işitme cihazları da duyma sorununu azami ölçüde çözüyor." ifadelerini kullandı.

İşitme cihazı teknolojisinin gelişmiş olmasına rağmen yeterli kullanım yaygınlığının olmadığına işaret eden Baran, " Türkiye'de işitme cihazı kullanma oranı dünya ortalamasının gerisinde. ABD'de işitme cihazından fayda sağlayabilecek bireylerin yüzde 20'si bu cihazı kullanırken söz konusu oran Türkiye'de yüzde 4,1 düzeyinde." bilgisini verdi.

Baran, sağlık sektöründe güçlü ve öncü yapıya sahip Türkiye'de, kulak sağlığı ve işitme konularında çok başarılı teşhis ve tedavilerin uygulandığını vurguladı.

Türkiye'de 3,5 milyon işitme engelli var

56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu da dünyada yaklaşık 500 milyon işitme engelli bireyin bulunduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 3,5 milyon dolayında olduğunu bildirdi.

İşitme engelli bireylerin günlük hayata devam edebilmeleri için destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Mandıroğlu, "İşitme kaybının yaşandığı vakalarda SGK tarafından verilen tek işitme cihazı, 2021'de ATO'nun da destekleriyle çift cihaz verilmesi yönünde gündeme getirildi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran, her iki kulağın da duyma seviyelerini ölçen kioskların yer aldığı "İşitme Testi Noktası"nı ziyaret ederek test yaptırdı.

Etkinliğe, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak ile Federasyonun Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ekrem Akdoğan ile Komite üyeleri de katıldı.

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Gürsel Baran, Engelli, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Kulak ve İşitme Günü ATO'da kutlandı - Son Dakika


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