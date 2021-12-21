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Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek - Son Dakika

Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek

21.12.2021 11:28

Tarihi, doğası, sahilleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de "sağlıklı ve güvenli" turizmin adresi olan Türkiye, spor turizminde de çeşitliliğini artırıyor.

Tarihi, doğası, sahilleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de "sağlıklı ve güvenli" turizmin adresi olan Türkiye, spor turizminde de çeşitliliğini artırıyor.

Salgın sürecinde başlatılan Güvenli Turizm Sertifika Programı ile rakiplerine göre daha fazla turist ağırlayan Türkiye, alternatif turizm potansiyeli açısından her geçen gün zenginlik kazanıyor.

Bugüne kadar golften futbola birçok spor branşında uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan, dünya ünlülerini ağırlayan Türkiye, gelecek yıl martta da bilardonun yıldızlarını konuk edecek.

Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Master organizasyonuyla Türkiye, yine dünyanın gündeminde yer aldı.

Turnuvanın ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yapılacağının duyurulmasının ardından bilardoda dünya yıldızlarının gözü Türkiye'ye çevrildi.

Bugüne kadar turizmle marka kent haline gelen Antalya'nın, spor organizasyonlarıyla da dünyadaki tanınırlığı artmaya devam ediyor.

Çok sayıda izleyici kitlesine sahip organizasyonun, ülkenin ve kentin spor turizmine ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Organizasyon 500 milyon izleyiciye ulaşacak

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, yıllardır hayalini kurdukları organizasyonu sonunda Türkiye'ye getirebildiklerini söyledi.

Bilardonun da en büyük etkinliği olarak gösterilen Dünya Snooker Turnuvası'nı 7-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ercan, "Bu organizasyonu çok önemsiyoruz. 120 ülkede canlı yayınlanacak ve 500 milyon izleyiciye ulaşacak devasa bir organizasyon. Bunun bilardo sporuna, Türkiye'nin tanıtımına ve turizme çok büyük katkıları olacaktır." diye konuştu.

Ercan, turnuva takvimine göre 4 yıl boyunca organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirileceğini ancak bunu sürekli hale getireceklerini belirtti.

"Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye can atıyorlar"

Turnuvanın Türkiye'de yapılacağının duyurulmasının ardından dünya genelindeki snooker oyuncularından güzel mesajlar aldığını aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Bilardo tutkunları Türkiye'deki tatil turizmini çok iyi biliyor, Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya gelmeye can atıyorlar. Yüzlerce mesaj aldım, bu da motivasyonumuzu daha da artırdı. En güzelini yapacağımızı düşünüyorum. 1500 kişilik bir tribün olacak, misafirlerle dolduracağımıza inanıyorum. Dört yıla yayılan bir organizasyon. Zamanla Türkiye'yi daha çok tanıyıp ilgi daha da artacaktır. Sadece snooker için değil, tatil için de ülkemizi tercih edecekler."

Kilit: "Güzel bir organizasyona imza atacağız"

Kilit Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit, organizasyonun kendi otellerinde düzenleneceğini, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapacakları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Grup olarak sağlık ve spor turizmine büyük önem verdiklerini, otelin konseptini de buna göre tasarladıklarını anlatan Kilit, " Futbol, basketbol, hentbol sahalarımız mevcut. Snooker da gelince çeşitliliğimiz daha da artacak. Turnuvayla da güzel bir organizasyona imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek
Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek
Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek
Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek

Bilardo, Antalya, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Snooker Turnuvası, bilardoseverlerle turizme hizmet edecek - Son Dakika Ekonomi


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