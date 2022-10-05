DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor - Son Dakika
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DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

05.10.2022 16:10
DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), gelecek yıl küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini artan enerji fiyatlarının, yükselen faiz oranlarının ve artan gıda ve gübre faturalarının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle yüzde 3,4'ten yüzde 1'e indirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), gelecek yıl küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini artan enerji fiyatlarının, yükselen faiz oranlarının ve artan gıda ve gübre faturalarının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle yüzde 3,4'ten yüzde 1'e indirdi.

DTÖ, küresel ticaretin görünümüne ilişkin ekim ayı raporunu yayımladı.

Örgüt, raporda, 2022 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5'e yükseltti. Bunun yanında büyük ekonomilerde farklı sebeplerle büyümenin yavaşlamasının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle 2023'e yönelik tahminini ise yüzde 3,4'ten yüzde 1'e indirildi.

Raporda, "Avrupa'da Rusya- Ukrayna savaşından kaynaklanan yüksek enerji fiyatları hane halkı harcamalarını baskılayarak ve üretim maliyetlerini artıracaktır. ABD'de para politikasında sıkılaştırma konut, motorlu taşıtlar ve sabit sermaye yatırımı gibi alanlarda faize duyarlı harcamaları darbeleyecek." denildi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in zayıf dış taleple birlikte Kovid-19 salgını ve üretim kesintileriyle mücadeleye devam ettiğine yer verilen raporda, "Son olarak, akaryakıt, gıda ve gübre için artan ithalat faturaları, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvensizliğine ve sıkıntılı borçlara yol açabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, tahminler üzerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirten DTÖ, mal ticareti büyümesinin, bu yıl için yüzde 2,0 ila yüzde 4,9 düzeyinde, 2023 için ise aşağı yönlü riskler yaşanırsa yüzde 2,8 küçülme, olumlu gelişmeler yaşanırsa yüzde 4,6 büyüme şeklinde gerçekleşebileceğini öngördü.

Raporda, DTÖ'nün küresel GSYH büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,8'de sabit tutulurken, 2023 için yüzde 3,3'ten yüzde 2,3'e düşürüldü.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlere uluslararası ticarete engeller koymamaları konusunda uyarıda bulunarak, küresel tedarik zincirlerinden çekilmenin enflasyonist baskıyı artıracağı, ekonomik büyümeyi sınırlayacağı ve refahı daraltacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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