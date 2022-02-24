Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı

24.02.2022 11:45
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı

İnegöl Belediyesi, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın katılımıyla "Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye" konulu seminer düzenledi.

İnegöl Belediyesi, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın katılımıyla "Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye" konulu seminer düzenledi.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser, tiyatro ve sergi gibi sanatsal faaliyetlerin yanı sıra güncel konulara ilişkin seminerler de düzenleyen İnegöl Belediyesi, 'Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye' konulu seminer ile ilçe halkını buluşturdu. Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi ve İslam Ekonomisi gibi alanlarda çalışmaları bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ile İnegöl İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, dünya ve Türkiye ekonomisi konuşuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Emin Dündar, Belediye Meclis Üyeleri ile ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı seminerde, Osmanlı'dan günümüze Türkiye ekonomisi, son dönemdeki gelişmeler ve güncel ekonomik sorunlar, yeni ekonomi modeli, dünyanın bu noktaya nasıl geldiği, pandemi ve küresel ekonomiye mirası ile gelecek hakkında izlenimler konuşuldu.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar sahneye çıkarak konuklara gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi. - BURSA

Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı

YORUMLAR
500
İnegöl Belediyesi 25 personelin daha alınacağını duyurdu İnegöl Belediyesi 25 personelin daha alınacağını duyurdu

Türkiye Ekonomisi, İnegöl Belediyesi, Türkiye, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement