Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak

Ekonomi

Avrupa'da otomotiv sektörü zor günler geçiriyor. Çin'le mücadele, elektrikli araçların artması, maliyetlerdeki yükseliş gibi birçok sebepten ötürü Volkswagen'le başlayan gerileme trendi Ford'a da sıçradı.

Ford Motor, elektrikli araçlara geçişten kaynaklanan aksaklıkları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek Avrupa ve İngiltere'de 4000 kişiyi işten çıkaracak.