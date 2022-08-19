Dünyaca ünlü siyah incirde hasat başladı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü siyah incirde hasat başladı

19.08.2022 09:11

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı.

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl 27 liradan sezonu açan incirin bu yıl 25 liradan alımına başlandı.

İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa'nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incir ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlıyor. Üreticiden kilosu ortalama 15 ila 20 liradan alınan incirlerin yurt dışında tanesi bu fiyatlarda satılıyor. Geçtiğimiz yıl 27 liradan alımına başlanan incir bu yıl artan maliyetler sebebiyle 40 ila 50 liradan alımına başlanması beklenirken geçtiğimiz yılında altında bir ücretle 25 liradan alımına başlandı. Bu durum ise üreticiyi tatmin etmedi. Bu işi yapan aracı firmalar iyi para kazanırken para kazanamayan üretici ise fiyatların yukarı çekilmesini bekliyor. Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler; olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Daha sonra üreticiler incirleri toplama merkezlerine götürüyor burada boylara ayrılarak Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor.

Mudanya ilçesinin Yörükali köyünde incir hasadına başlayan Harun Deniz, "Bu yıl dünyaca ünlü siyah incirlerimizi toplamaya başladık. 2 ay boyunca yoğun bir sezon geçiyor. Dünyada sadece Bursa'nın köylerinde yetişen bu incir dünyanın bir çok ülkesinden talep görüyor. Bizim olgunlaşmaya yaklaşan incirleri yurt dışına olgunlaşan incirleri ise yurt içine topluyoruz. Burada seçilen incirler Avrupa'da rafları süslüyor. Bu yıl 25 liradan ihracatlık inciri bizden almaya başladılar, ürün bollaşınca fiyatlar daha düşüyor. Bu incir Avrupa'da çok fazla fiyatlarla satılıyor. Bizden ise ucuz fiyata alınıyor. Biz fiyatların yukarı çekilmesini istiyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Cambridge, England, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü siyah incirde hasat başladı - Son Dakika

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