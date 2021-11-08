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Dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin dijitalleşme haritası çıkarıldı - Son Dakika

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin dijitalleşme haritası çıkarıldı

08.11.2021 14:04
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin dijitalleşme haritası çıkarıldı

Siemens, akıllı şehirlerin geleceğini şekillendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siemens, akıllı şehirlerin geleceğini şekillendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerin kentsel sorunlarını çözmek için teknoloji kullanımını inceleyen şirket, aralarında İstanbul'un da bulunduğu dünyanın çeşitli bölgelerinden şehirlerin dijitalleşme haritasını çıkardı. İstanbul'un 4 ile puanlandırılan dijitalleşme potansiyeli Londra, New York, Berlin gibi gelişmiş ülkelerin şehirlerinden daha yüksek oldu.

Siemens, aralarında İstanbul'un da olduğu dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin "Dijitalleşme Haritası"nı yayınladı. Şirket tarafından hayata geçirilen çalışma, dünya genelindeki şehirlerin, kentsel sorunları çözmek için teknolojiyi nasıl kullandıklarına dair bir tablo sunuyor. Uzun süren araştırma ve inceleme döneminin ürünü olan İstanbul, Berlin, Buenos Aires, Dubai, Hong Kong, Londra, Los Angeles, Melbourne, Münih ve New York gibi metropollerin dijitalleşme karnesini ortaya koyan çalışma, şirketin ilgili şehirlerdeki ekipleriyle teknolojinin sürdürülebilirliğini sağlama, ulaşımı iyileştirme ve fırsat oluşturmak için üreteceği çözümlerin belirleyicisi olacak.

Araştırma sonucunda şehirlerin dijitalleşmeye hazır olma düzeyi ve potansiyeli belirlenerek 10 üzerinden puanlandırıldı. Buna göre İstanbul'un dijitalleşmeye hazır olma düzeyi 10 üzerinden 5, dijitalleşme potansiyeli ise 4 olarak belirlendi. Aynı çalışmada Berlin ve Münih'in dijitalleşme potansiyeli 2, Londra ve New York'un ise 3 olarak belirtildi.

Yaşam kalitesini iyileştiriyor

Şehirlerin Dijitalleşme Haritası çalışmasına göre, İstanbul dijital geleceğinin güçlü temellerini atarken, vatandaşların şehirde bir yerden bir yere hızlı ve etkin bir şekilde gitmesine yardımcı olmaya odaklanıyor. Dünyanın en eski ve köklü şehirlerinden İstanbul, halihazırda tren, metro, tramvay, otobüs, feribot, deniz otobüsü, teleferik, füniküler ve paylaşımlı bisiklet gibi seçenekleri kapsayan geniş bir ulaşım yelpazesi ve bağlantılı ulaşım ağına sahip olmanın avantajından yararlanıyor. İstanbul hem akıllı şehir olmaya hem de Türkiye'nin hızlı yenilenebilir enerji açılımından yararlanmaya hazır. Çalışmaya göre, Türkiye'nin güvenliğe ve çeşitlendirmeye odaklanan güçlü enerji politikası sonucu ise yenilenebilir enerji kapasitesi son 5 yılda yüzde 50 artış gösterdi.

"Sorun ve çözümler için yol haritası"

Şirketin global düzeyde kent yaşamının geleceğini şekillendirmede kritik rol oynadığına dikkat çeken Siemens Türkiye Strateji ve Akıllı Altyapılar Direktörü Hakan Özdemir, "Dijital teknoloji, dünyamızın içinde bulunduğu büyük dönüşüme ivme kazandırıyor. Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler daha sürdürülebilir, daha fayda odaklı, daha yaşanılası bir dünya inşa etmemize olanak tanıyor. Akıllı şehirlerin temelini oluşturan teknolojilerle, dünyamızın mücadele ettiği sorunları çözmek mümkün. Şirket olarak, akıllı şehirlerin oluşturulmasında sorumluluk alıyoruz. Şehirlerin Dijitalleşme Haritası da bu misyonumuzun sonuçlarından biri. Dünyanın önde gelen şehirlerinin karnesini oluşturarak, sorun ve çözümler için yol haritası oluşturulmasına katkı sağladık. Siemens teknolojisini şehirlere entegre ederek daha sürdürülebilir bir yaşamın inşasında aktif rol oynayacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin dijitalleşme haritası çıkarıldı
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin dijitalleşme haritası çıkarıldı

New York, İstanbul, Siemens, Berlin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin dijitalleşme haritası çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi


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