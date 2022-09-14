"Bursa siyahı" inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi - Son Dakika
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"Bursa siyahı" inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi

14.09.2022 11:58
"Bursa siyahı" inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi

Dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen "Bursa siyahı" için yurt dışından alım heyetlerinin geldiği bildirildi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen "Bursa siyahı" için yurt dışından alım heyetlerinin geldiği bildirildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) UR-GE projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda farklı ülkelerden gelen alım heyetlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, Bursa'nın, ülkenin en önemli tarım ve sanayi kenti olduğunu ifade etti.

Kentte imal edilen ürünlerin çeşitli proseslerden geçtikten sonra dünyanın çeşitli ülkelerine gönderildiğini belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Bursa öyle bir şehir ki adıyla özdeşleşmiş olan iki meyveye sahip biri Bursa siyahı inciri, diğeri ise Bursa şeftalisi. Bu iki ürün ülkemizde ve uluslararası alanda bu şehrin adıyla biliniyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bursa siyahı UR-GE projesi kapsamında da küme firmalarımızı ve alım heyetlerini buluşturmanın gururu ile mutluluğu içindeyiz. Ben 'Bursa siyah inciri' demiyorum 'Bursa'nın siyah incisi' diyorum. Türkiye'de sadece bu bölgede bu kalitede ve aromada yetişen bir ürün. Ülkemizde 3 farklı lokal alanda denemeleri devam ediyor ancak bu alanlardan elde edilen incirlerin besleme değeri ve aroması Bursa siyahı incirinin değerlerine ulaşamadı."

Program, 6 ülkeden gelen yabancı alıcılar ve "Bursa Siyahı UR-GE Kümesi"nin bir araya geldiği ikili görüşmelerle sona erdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Bursa siyahı' inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi - Son Dakika

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