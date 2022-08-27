Kuru incirde en fazla ihraç AB ülkelerine yapılıyor

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üretilen kuru incirlerin çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'nin kuru incir üretim üssü olan Aydın'da sezon hareketliliği ile birlikte ihracat hazırlıkları da devam ediyor. Her yıl ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan kuru incir ihracatında ana ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olurken, kuru incirin Avrupa'daki payı ise yüzde 51 oldu.

Türkiye'nin dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16'sını tek başına gerçekleştirdiğini aktaran Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri Sektörü Kurulu Başkanı Osman Öz; "Biz tarladan sofraya sofradan ihracata olan zincirde doğru üretim teknikleriyle, gıda güvenliğini önceleyen planlı ve sürdürülebilir bir politikayla sağlıklı gıda imajı ile markalaşarak, dünyada adımızı ilk sıraya yazdırdık. Ülkemiz kuruyemiş üretiminde dünya lideri. Türkiye'nin kuru meyve üretiminin yüzde 61'ini kuru üzüm, yüzde 23'ünü kuru kayısı ve yüzde 16'sını ise kuru incir oluşturuyor. Türk kuru meyvelerinin çoğunluğu Avrupa Birliği'ne ihraç ediliyor. Bölgemizden yüzde 95'ini gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatında Avrupa ülkeleri yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız. Kuru kayısıda Avrupa Birliği'nin payı yüzde 48 civarındayken kuru incir ihracatımızdaki payı ise yüzde 51. Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda dünyada açık ara lider konumda olan Türkiye, sağlıklı gıdada organik gıdada kilit bir tedarikçi. Ülkemiz tarım için devasa doğal alanlara, bol su kaynaklarına, gerekli bilgi birikimine ve iyi yetişmiş insan kaynaklarına sahip. Kuru meyve endüstrisi etkili, sürdürülebilir ve çevre dostudur. Dünyada bütün ürünlerinde güvenilir ihracatçı olarak tanınıyoruz. Bu unvanı devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN