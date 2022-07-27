Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar

Bill Gates, geleceğin mesleği üzerine açıklamalarda bulundu. Microsoft'un kurucu ortağı, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerken, "Tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesini yaptı.

"BÜYÜK GELİRLER ELDE EDECEKLER"

Gelecekte iklim teknolojisi alanında çalışanların büyük gelirler elde edeceğini dile getiren Gates, sektörde çalışanların Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını aktardı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER VE PİL TEKNOLOJİLERİ ÖNEM KAZANACAK

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini belirten Gates, özellikle elektrikli otomobillerin, pil teknolojilerinin ve hidrojen motorlarının önem kazanacağını dile getirdi.

"GOOGLE, TESLA GİBİ ŞİRKETLER GERİDE BIRAKACAK"

Online bir konferansta açıklamada bulunan Gates, iklim yatırımlarının şu an için riskli olduğunu ancak ilerleyen yıllarda öne çıkacağını vurguladı. Bill Gates, "İlerleyen zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak" şeklinde konuştu.

"RİSKLİ BİR İŞ AMA DİRENENLER BÜYÜK KAZANACAK"

İklim teknolojisinin kolay bir alan olmadığını söyleyen Gates, "Riskli bir iş ama sonuna kadar direnenler elde ettikleri kazanımlara inanmayacaklar" ifadelerini kullandı.