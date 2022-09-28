400 iş insanını geride bıraktı! Elon Musk, Forbes tarafından "dünyanın en zengin insanı" seçildi - Son Dakika
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400 iş insanını geride bıraktı! Elon Musk, Forbes tarafından "dünyanın en zengin insanı" seçildi

28.09.2022 11:26

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Tesla ve SpaceX'in üst düzey yöneticisi Elon Musk, dünyaca ünlü Amerika dergisi Forbes'un sıralamasında zirvede yer aldı. Musk'ın 400 iş insanını geride bıraktığı listede zenginlerin toplam servetinin yüzde 11 oranında azalması dikkat çekti.

Forbes'in 41. defa açıkladığı ABD'nin en zengin 400 iş adamı listesine göre bu yıl ilk kez teknoloji şirketleri sahibi Musk, geçen yıla göre servetini 60 milyar doların üzerinde artırarak ilk sıraya yerleşti.

JEFF BEZOS'U İKİNCİ SIRAYA İTTİ

Elon Musk 2022'de 4 yıl üst üste birinci sırada yer alan eski Amazon CEO'su Jeff Bezos'u ikinci sıraya iterken, ABD'nin en zengin iş insanı olan Musk'ın bunu Tesla hisselerindeki yüzde 11'lik hisse artışına borçlu olduğu belirtildi. Listede, Amazon hisselerinde yüzde 27'lik bir kayıp yaşayan 2 numaralı Bezos'u, eşiyle birlikte kurduğu vakfına yılın başlarında 20 milyar dolar bağışlamasına rağmen yazılımcı ve yatırımcı iş insanı Bill Gates takip etti.

Mark ZUKERBERG 3. SIRADA YER ALDI

En zengin ABD'li iş insanı listesindeki ilk 20 kişinin 1,6 trilyon dolar değerindeki servetinin, Forbes 400'ün toplam servetinin yüzde 40'ına karşılık geldiği kaydedildi. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise geçen yıl 3 numarayı işgal ettiği listede 11. sıraya gerileyerek ilk 10'a giremedi. Eylül 2021'den bu yana servetinin yarısından fazlasını (76,8 milyar dolar) kaybeden Zuckerberg, son bir yılda en çok para kaybeden Forbes 400 zenginleri arasında ilk sırada yer aldı.

İLK DEFA ZENGİNLERİN TOPLAM GELİRİ AZALDI

Forbes Wealth Editör Yardımcısı Chase Peterson-Withorn, Forbes 400'ün geçen yılki toplam varlığının 4,5 trilyon dolar olduğunu bu yılki toplamın ise 500 milyar dolar daha az olduğunu belirtti. Withorn, "Zenginler her zaman daha da zenginleşmiyor. Birçok Amerikalı gibi ülkedeki en zengin 400 kişi, borsada yavaşlama yaşıyor. Toplamda bir yıl öncesine göre yüzde 11 daha fakirler." ifadelerine yer verdi.

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