Twitter'ı satın alaca olan Elon Musk, şirket binasına elinde lavabo ile girdi! - Son Dakika
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Twitter'ı satın alaca olan Elon Musk, şirket binasına elinde lavabo ile girdi!

26.10.2022 23:56

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter'ı satın almasına yönelik anlaşmayı cuma günü imzalayacağını açıklamasından sonra ilginç bir harekete imza attı. Milyarder iş insanı elinde lavabo ile Twitter binasına girdiği anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu aynı zamanda dünyanın en zengini olan Elon Musk, yılan hikayesine dönen Twitter'ı satın alma olayında mutlu sona ulaştı. Milyarder iş insanı bugün yaptığı açıklamada anlaşmayı cuma günü imzalayacağını duyurdu.

ELİNDE LAVABOYLA TWİTTER BİNASINA GİRDİ

Dünyanın merakla takip ettiği satın almada yaşanan gelişmelerin ardından her yaptığıyla olay olan Musk, ilginç bir harekete daha imza attı. Musk, elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yaptı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri de Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Musk, paylaşımında "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" sözlerine yerdi.

HİSSELER YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirilmişti. Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaşmıştı. Musk, Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

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Elon Musk, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Twitter'ı satın alaca olan Elon Musk, şirket binasına elinde lavabo ile girdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ı satın alaca olan Elon Musk, şirket binasına elinde lavabo ile girdi! - Son Dakika
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