Dursun Kılıçkaya, Giresun Alucra'da 5 yılı aşkın denemeyle safran yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dursun Kılıçkaya, Giresun Alucra'da 5 yılı aşkın denemeyle safran yetiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dursun Kılıçkaya, Giresun Alucra\'da 5 yılı aşkın denemeyle safran yetiştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Dursun Kılıçkaya, 5 yılı aşkın denemenin ardından 1500 rakımlı bölgede safran yetiştirmeyi başardı. Kilosu 600 bin ile 900 bin lira arasında satılan safranın üretiminde ikinci ve üçüncü yıllarda dönüm başına yaklaşık 1 kilograma ulaşıldı.

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Dursun Kılıçkaya, 5 yılı aşkın süredir sürdürdüğü deneme çalışmalarının ardından 1500 rakımlı bölgede safran yetiştirmeyi başardı. Kilo fiyatı 600 bin ile 900 bin lira arasında değişen safran üretimine küçük bir alanda başlayan Kılıçkaya, elde ettiği sonuçlarla ilçede alternatif tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyor.

Tarım sektöründe "kırmızı altın" olarak adlandırılan safranı Alucra'nın yüksek rakımlı topraklarında yetiştiren Dursun Kılıçkaya, üretime ilk olarak deneme amacıyla küçük bir alanda başladığını söyledi. İklim ve toprak şartlarının safran yetiştiriciliğine uygunluğunu görmek için 5 yılı aşkın süre deneme ve gözlem yaptığını belirten Kılıçkaya, "Yaklaşık 5 yılı aşkın süredir deneme yanılma yöntemiyle safran yetiştirmeye çalışıyorum. Başarılı sonuçları almaya başladıktan sonra üretimini sürdürmeye devam ediyorum. Safran soğanlarını ağustos ortası ile eylül başı arasında ekmeye başladım. Ekim ve kasım aylarında mor çiçekler açıyor. Çiçeklerden büyük bir titizlikle elde edilen ve kurutulan safranın kilosu 900 bin liraya kadar satılabiliyor" dedi.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Kılıçkaya, "İlk yıl dönüm başına 300-400 gram kuru safran elde edebildim. İkinci ve üçüncü yıllarda soğanların çoğalmasıyla bu miktar dönüm başına yaklaşık 1 kilograma ulaştı. Üçüncü ve dördüncü yılların sonunda ise hem yüksek ekonomik değere sahip safran hem de yeni üretimlerde kullanılabilecek tohumluk soğan elde edebildim. Bir kez daha gördük ki Alucra'mızın toprakları son derece bereketli. Yeter ki üretmeye ve çalışmaya hevesimiz olsun. İlçemizin iklim ve toprak yapısının bu kıymetli bitkiye uygunluğunu kanıtlamış olduk" dedi.

Safranın yanı sıra mor patates ve üzümsüz asma yaprağı gibi alternatif tarım ürünlerinde de deneme ekimleri gerçekleştiren Kılıçkaya, Alucra'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
KılıçkayaGiresunEkonomiAlucraYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Türkiye’nin nüfusu açıklandı 9 ayda dikkat çeken artış Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:18
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:57:31. #7.13#
SON DAKİKA: Dursun Kılıçkaya, Giresun Alucra'da 5 yılı aşkın denemeyle safran yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android