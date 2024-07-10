Düzce Belediyesi Modern Sanayi Sitesi'nde Esnaflara Tapuları Teslim Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce Belediyesi Modern Sanayi Sitesi'nde Esnaflara Tapuları Teslim Ediyor

Düzce Belediyesi Modern Sanayi Sitesi\'nde Esnaflara Tapuları Teslim Ediyor

Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Modern Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan esnaflara tapuları teslim edilmeye başlandı. Beslanbey Mahallesi'nde inşa edilen modern sanayi sitesinde 112 dükkanın inşaatı tamamlandı. Tapu devir işlemleri gerçekleştirildi.

10.07.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Modern Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan esnaflara tapuları teslim edilmeye başlandı.

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesinde eski sanayi çarşısında faaliyet gösteren esnaflar için Beslanbey Mahallesi'nde inşa edilen modern sanayi sitesinde 112 dükkanın inşaatı tamamlandı.

Geçtiğimiz haftalarda Düzce Belediyesi tarafından BELTAŞ'a devredilen mülk tapuları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Tapu Müdürlüğü'nde bir araya gelen Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Okan Özkasap ve BELTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Üzeyir Yiğit ile Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası (DEMSO) Başkanı Murat Geçici'nin tapu devir işlemleri için imzaları atması sonrası ilk tapu teslimi de gerçekleştirildi.

Dükkanının tapusunu alan Murat Geçici, "Bu proje bizim için esnafımız için çok önemli ve beklediğimiz bir projeydi. Oda olarak yıllardır bu projenin başlaması ve bitmesi ile ilgili merak içindeydik. Allah nasip etti. Şu an birinci etaptaki 112 dükkan bitmiş durumda. Esnafımız adına BELTAŞ'a ve Düzce Belediyesi'ne emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BELTAŞ Genel Müdürü Üzeyir Yiğit ise "Heyecanlıyız. Bu kentin güzelleşmesi adına eski sanayinin yıkılıp modern sanayi sitesine geçmesi için 2 yıl önce başlattığımız, 1,5 yıl önce de inşaatına başladığımız projenin ilk tapusunu verdik. Bu bizim için gerçekten heyecan verici. Bu mesleği icra eden ve kiracı olan sanayi esnafımıza dükkan edinilmesi kolay bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. Sanayi esnafımıza da göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı donanımlarına sahip olan modern sanayi sitesinde dükkan sahibi olan esnafların tapuları hazırlandıkça teslim edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi Modern Sanayi Sitesi'nde Esnaflara Tapuları Teslim Ediyor - Son Dakika

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