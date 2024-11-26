Düzce Belediyesi'nden Vergi Mükelleflerine Hafta Sonu Hizmeti

Ekonomi

Düzce Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık 2024 Pazartesi olarak belirlenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergisinin 2. taksit ödemeleri için belediye veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceğini açıkladı.

Düzce Belediyesi, 2024 yılına ait Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergisinin 2. taksit ödemeleri için son tarihi 2 Aralık 2024 olarak belirledi. Vergi mükellefleri, ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında belediye veznelerinden yapabilecek. Ayrıca, ödeme işlemleri belediyenin ebelediye.duzce.bel.tr adresi üzerinden 24 saat boyunca çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilecek.

Belediye vezneleri, son ödeme tarihine yaklaşırken vatandaşların ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde de hizmet verecek.

Vergi mükelleflerinin, son ödeme tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği ifade edildi. - DÜZCE