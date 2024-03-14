Düzce Belediyesi Toplu Ulaşımda Yeni Düzenleme Yapacak

Düzce Belediyesi, artan yolcu sayısı ile orantılı olarak, toplu ulaşım sisteminde yeni bir düzenlemeye giderek 44 yeni otobüs dahil edilecek.
Düzce Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Otobüslerde yaşanan yoğunluk ve artan yolcu sayısı paralelinde, otobüs ve hat sayısını her geçen gün artıran Düzce Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. 124 adet 6 metrelik, 10 adet 8 buçuk metrelik, 22 adet 12 metrelik ve 5 adet 18 metrelik olmak üzere toplam 161 otobüslük geniş filosu ve 37 hattı ile şehir içinde günlük 52 bin yolcu taşıyan Düzce Ulaşım A.Ş. bünyesine yeni araçlar katılıyor.
Önümüzdeki dönem 65 bin yolcu taşıma hedefi doğrultusunda, Düzce Belediyesi tarafından 12 metrelik 4 yeni otobüsün alınması için görüşmeler yapıldı ve anlaşma sağlandı. Buna ilaveten Ulaşım A.Ş. bünyesindeki 6 metrelik 40 otobüste de dönüşüm kararı alındı. Karara göre, 20 adet 7 metrelik, 20 adet de 8 buçuk metrelik yeni otobüsler alınacak.
4 adedi 12 metrelik, 20 adedi 7 metrelik, 20 adedi de 8 buçuk metrelik olmak üzere 44 yeni otobüsün en kısa sürede ulaşım filosuna dahil edilmesi planlanıyor. - DÜZCE
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, pas hastalığının verim ve ürün kalitesini düşürdüğünü belirtti ve hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziraat mühendisi Özge Duran ise çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemlerini aktardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bolat, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut anlaşmanın güncellenmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracağını belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 2023'te 19 milyar dolara ulaşmıştır. Güncellenmiş anlaşma ile hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım tavizleri gibi alanların genişletilmesi hedeflenmektedir.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.
Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.
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