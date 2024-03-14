Düzce Belediyesi Toplu Ulaşımda Yeni Düzenleme Yapacak

Ekonomi

Düzce Belediyesi, artan yolcu sayısı ile orantılı olarak, toplu ulaşım sisteminde yeni bir düzenlemeye giderek 44 yeni otobüs dahil edilecek.

Düzce Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Otobüslerde yaşanan yoğunluk ve artan yolcu sayısı paralelinde, otobüs ve hat sayısını her geçen gün artıran Düzce Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. 124 adet 6 metrelik, 10 adet 8 buçuk metrelik, 22 adet 12 metrelik ve 5 adet 18 metrelik olmak üzere toplam 161 otobüslük geniş filosu ve 37 hattı ile şehir içinde günlük 52 bin yolcu taşıyan Düzce Ulaşım A.Ş. bünyesine yeni araçlar katılıyor.

Önümüzdeki dönem 65 bin yolcu taşıma hedefi doğrultusunda, Düzce Belediyesi tarafından 12 metrelik 4 yeni otobüsün alınması için görüşmeler yapıldı ve anlaşma sağlandı. Buna ilaveten Ulaşım A.Ş. bünyesindeki 6 metrelik 40 otobüste de dönüşüm kararı alındı. Karara göre, 20 adet 7 metrelik, 20 adet de 8 buçuk metrelik yeni otobüsler alınacak.

4 adedi 12 metrelik, 20 adedi 7 metrelik, 20 adedi de 8 buçuk metrelik olmak üzere 44 yeni otobüsün en kısa sürede ulaşım filosuna dahil edilmesi planlanıyor. - DÜZCE