Düzce Belediyesinden ilk taksit duyurusu

05.05.2026 11:56  Güncelleme: 11:57
Düzce Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerinin 31 Mayıs 2026 Pazar gününe kadar ödenmesi gerektiğini duyurdu.

Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vergi mükelleflerine yönelik 1. taksit ödemeleri konusunda bir duyuru yayımladı. Vatandaşların Emlak, İlan Reklam ve ÇTV ödemelerinde ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Gelirler Müdürlüğü, 1. taksitlerin ödenmesi için son tarihin 31 Mayıs 2026 Pazar günü olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2026 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin birinci taksitlerinin; son ödeme günü olan 31 Mayıs Pazar günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan belediye binası, Konuralp'te bulunan merkez belediye binası ve Bahçeşehir 3.bölge ek hizmet binasında bulunan veznelerinden yapabileceklerdir. Ayrıca 24 saat boyunca ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilirler." - DÜZCE

Kaynak: İHA

