Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı - Son Dakika
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Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı

02.07.2022 10:38
Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 123 bine yaklaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 123 bine yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 122 bin 730 olmuştur. Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 153 otomobil, 2 bin 615 Minibüs, bin 506 Otobüs, 18 bin 884 Kamyonet, 4 bin 881 Kamyon, 20 bin 81 Motosiklet, 13 bin 183 Traktör, 427 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı - Son Dakika

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