Düzce'de araç sayısı arttı - Son Dakika
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Düzce'de araç sayısı arttı

26.07.2022 12:09
Düzce'de araç sayısı arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 171 otomobil, 2 bin 623 Minibüs, bin 489 Otobüs, 18 bin 918 Kamyonet, 4 bin 922 Kamyon, 20 bin 402 Motosiklet, 13 bin 216 Traktör, 429 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

YORUMLAR
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Samsun'daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı Samsun'daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de araç sayısı arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de araç sayısı arttı - Son Dakika
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