Düzce'de Fındık Üreticileri İkinci Bir Ürün Olan Dağ Çileği Yetiştiriyor

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık üreticileri katma değeri yüksek ikinci bir ürün üretiliyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, fındık tarlasının ortasında dikimi yapılan dağ çileğinin hasadını yaptı. Vali Aslan, bu yıl 300 bin fidenin toprakla buluştuğunu gelecek yıl ise 1 milyon fidenin toprakla buluşacağının müjdesini verdi.

Düzce'de dağ çileği üretimi fındık üreticisine ikinci bir gelir kapısı oldu. Yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesinde üretimi yapılan Dağ Çileği hasadı Vali Selçuk Aslan, Alay Komutanı Murat Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve protokolün katımıyla yapıldı.

Vali Selçuk Aslan, dağ çileği üretiminin fındık tarımı ile uğraşanlara katma değeri yüksek bir gelir kapası olacağını belirterek "Allah'ın, Düzce'nin Cennet coğrafyasında bize ikram olarak sunduğu birçok ürün söz konusudur. Bunlardan bir tanesi de hem hemşerilerimizin hem de Türkiye'de insanların tadıyla aroması ile tercih ettiği dağ çileği. Dağ çileği coğrafyamızda doğal olarak bulunan bir bitki. Gördüğü talep üzerine 2021 yılında Tarım İl Müdürlüğümüz projesinde başlatılan İl Özel idaremiz tarafından finansmana desteklenen çalışma ile tarlalarda bahçelerde nasıl üretebiliriz suali üzerinden peşine düştüğümüz bir konuda en büyük sıkıntımızın fide üretimi olduğu fark edilince arkadaşlarımız önce fide üretimine başladılar. 2021 yılında 7 bin 500 kök fideyle başladığımız yolculuğumuz 2023 yılında 300 bin fidenin çiftçilerimize dağıtılmasıyla sonuçlandı. Şu anda geldiğimiz nokta ciddi bir pazar büyüklüğüne ulaşmakla beraber hala fide üretiminin teşviki aşamasındayız. Gelecek yıl için İnşallah hedefimiz 1 milyon fidyeye kadar çıkılması. Bu rakama ulaştığımızda rekolte itibariyle artık pazar da daha söz sahibi olabileceğimiz bir noktaya geleceğimize inanıyoruz.

Dağ Çileği, aroması ile kokusuyla rayihasıyla insanlardan gördüğü talep ve yüksek katma değer. Çünkü artık kilo fiyatı değil neredeyse küçük paketlerde ciddi rakamlarla karşılık bulabilmekte artı ilimizde kadın kooperatiflerimizin çok sıklıkta üretime yansıttığı şekilde reçel ürün noktasında çok talep gördüğünü ben kendimde müşahede ettim. İnşallah ilimiz tarımının kalkındırılması geliştirilmesi ürün çeşitliliğinin arttırılması notasında Valiliğimiz koordinasyonunda tarım Müdürlüğümüz ve Özel İdare çalışmalarında devam edeceğiz. Dağ çileğinin şeyli bir güzelliği var geleneksel anlamda ilimiz ekonomisinde tarımında fındık vazgeçilmezimiz. Fındık bahçelerinin arasında hasadı yapılabilmekte üretim yapılabilmekte. Bu boyutta fındığı tamamlayıcı ikinci bir yüksek katma değerli ürün olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle kadın çiftçilerimiz tarafından çok daha fazla rağbet görmekte. Bugünde dağ çileği bahçesindeyiz, fındık tarlasında ortasında yanımızda da bu konudaki öncü çiftçilerimizden bir kardeşimiz var" ifadelerinde bulundu.

Çilek üreticisi Ceyda Nur Dursun, "2023 yılında Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı projeye katıldım. Projede 1040 çilek aldım, birazı kurudu birazını dağıtım fide olarak. Bu sene topladığım, topladığını satış yapmadım kendim reçel yapıp kullanıyorum. Seneye inşallah daha fazla veririm verip satış yapmayı düşünüyorum. Zorlukları da oldu, kolaylıkları da oldu nasipse seneye satış yapmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılanlar dağ çileği hasadı yaptı. Düzce kadınların dağ çileği üretiminde öncü oluyor. - DÜZCE