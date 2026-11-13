Düzce'de kış lastiği değişiminde yoğunluk oluştu, uzman erken davranılmasını istedi - Son Dakika
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Düzce'de kış lastiği değişiminde yoğunluk oluştu, uzman erken davranılmasını istedi

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Düzce\'de kış lastiği değişiminde yoğunluk oluştu, uzman erken davranılmasını istedi
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Düzce\'de kış lastiği değişiminde yoğunluk oluştu, uzman erken davranılmasını istedi
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Düzce'de ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastik bakım merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor. Uzman Ümit Sel, hava 7 derecenin altına inince kış lastiğinin takılması gerektiğini, 15 Kasım'ı beklemenin yoğunluğa yol açtığını söyledi.

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle Düzce'deki lastik bakım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler kış lastiği değişimi için lastik bakım merkezlerine yöneldi. 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde işletmelerde yoğunluk oluşurken, uzmanlar sürücülerin kar yağışını beklemeden lastiklerini değiştirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

"KAR YAĞMASINI BEKLEMEMEK LAZIM"

Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, kış lastiği değişimlerinde yoğunluğun başladığını belirterek, "Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Malum, yoğunluk başladı. 15 Kasım geldi. Ticari araçlarda kış lastiği zorunlu. Sürücüler de can güvenlikleri için buna uyuyor. Bu nedenle yoğunluğumuz var. Aslında mantıklı olan sadece kar yağmasını beklememek. Hava sıcaklığında sihirli bir rakam var, biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kış lastiğinin mutlaka takılması lazım. Biz de sürekli bu konuda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

"15 KASIM'I BEKLEMEMEKTE FAYDA VAR"

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü hatırlatan Sel, kış lastiği değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Mesela bugün sabah uyandığımızda hava sıcaklığı eksilerdeydi. Yani kış lastiğini takma zamanı artık gelmiş demektir. İlla 15 Kasım'ı beklememekte fayda var. Çünkü 15 Kasım'da her sene yoğunluk oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de insanlar mağdur oluyor. Bu durum bizi de mahcup ediyor. Mağduriyet oluşmaması ve sıkıntı yaşanmaması için sürücülerin daha erken gelmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLERE ERKEN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastik bakım merkezlerindeki hareketlilik artarken, Ümit Sel, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği değişimlerini son güne bırakmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA
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