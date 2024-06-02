Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde balık fiyatları yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde balık fiyatları yükseldi

Düzce\'de Kurban Bayramı öncesinde balık fiyatları yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanma yasağı nedeniyle balık fiyatları arttı. Hamsi kilosu 200 lira, barbun 350 lira, çinekop ise 500 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar, balığın bollaşması ve fiyatların düşmesi için umutlu değiller.

02.06.2024 09:54
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Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde balık tezgahlarında hamsi kilosu 200, barbun 350, çinekop ise 500 liradan alıcı buluyor.

Düzce'nin Akçakoca balıkçı Tuncay Gür, avlanma yasağı nedeniyle balık fiyatlarının arttığını belirtti. Gür, "Balık fiyatları yüksek ve alım onun için az. İnşallah balık bollaşır. Şu anda istavrit balığı 150 lira, hamsi 200 lira, barbun balığı 350 lira, lüfer balığı boy boy 150-250-350 lira, sarı kanat balığı kilosu 500 lira, çinekop kilosu 500 lira. Balık bu gidişle ucuzlayacak gibi gözükmüyor. Çünkü balığı ufak kayıklar tutuyor, büyük tekneler avlanamadığı için az balık çıkıyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde balık fiyatları yükseldi - Son Dakika

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