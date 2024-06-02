Düzce\'de Kurban Bayramı öncesinde balık fiyatları yükseldi

Ekonomi

Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde balık tezgahlarında hamsi kilosu 200, barbun 350, çinekop ise 500 liradan alıcı buluyor.

Düzce'nin Akçakoca balıkçı Tuncay Gür, avlanma yasağı nedeniyle balık fiyatlarının arttığını belirtti. Gür, "Balık fiyatları yüksek ve alım onun için az. İnşallah balık bollaşır. Şu anda istavrit balığı 150 lira, hamsi 200 lira, barbun balığı 350 lira, lüfer balığı boy boy 150-250-350 lira, sarı kanat balığı kilosu 500 lira, çinekop kilosu 500 lira. Balık bu gidişle ucuzlayacak gibi gözükmüyor. Çünkü balığı ufak kayıklar tutuyor, büyük tekneler avlanamadığı için az balık çıkıyor" diye konuştu. - DÜZCE