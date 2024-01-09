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Düzce'de 18 orman köyüne dış cephe mantolama kredisi desteği verildi - Son Dakika
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Düzce'de 18 orman köyüne dış cephe mantolama kredisi desteği verildi

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ORKÖY projeleri kapsamında 2023 yılında Düzce'de 18 orman köyünde 141 aileye dış cephe mantolama kredisi desteği sağlandığını belirtti. Bu desteklerle orman köylülerinin refah düzeyinin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Düzce\'de 18 orman köyüne dış cephe mantolama kredisi desteği verildi
09.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri dahilinde 2023 yılında Düzce'de 18 orman köyünde 141 aileye dış cephe mantolama kredisi desteğini verdiklerini belirtti.

ORKÖY kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti.

İhtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha iyi şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Şentürk, Düzce'de geçen yıl 18 orman köyünde 141 aileye dış cephe mantolama projesiyle 995 bin lirası hibe olmak üzere toplam 4 milyon 973 bin lira kredi desteği verdiklerini vurguladı.

Aynı zamanda verilen ORKÖY destekleri ile orman köylülerinin refah düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Bolu, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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