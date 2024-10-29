Düzce\'de Orman Köylülerine 7 Milyon TL Kredi Desteği

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerinin desteklenmesi dahilinde 87 aileye 7 milyon 205 bin TL kredi desteği sağlandı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya ve Çamlıbel köylerine 78 ünite dış cephe mantolama, Bakacak köyüne 3 ünite süt sığırcılığı, Muhapdede ve Çamlıbel köylerine de 6 adet fenni arıcılık olmak üzere toplamda 87 aileye kredi desteği sağlandı.

Ormanların Korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünün sosyo-eknomik projelerle desteklenmesi ile gelir seviyelerini arttırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve orman üzerindeki olumsuz baskının azaltılarak ormanların sürdürülebilir yönetimi hedeflenmekte. - DÜZCE