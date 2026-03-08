Düzce\'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de orman ürünü ihracatı her geçen yıl artıyor Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken ocak ve şubat ayında bin 909 ton orman ürünü ihracatı yapıldı.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den orman emvali ihracatı 2025 yılında bir önceki yılın üstünde gerçekleştirildi. Düzce'de ocak ayında bin 239 ton, şubat ayında 670 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de geçen yıl 23 bin 391 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE