Düzce\'de sanayicilerin sorunları masaya yatırıldı, Gümrük Müdürlüğü 2027\'de devreye girecek

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ev sahipliğinde düzenlenen Sanayici Buluşmaları İstişare Toplantısında konuşan Vali Mehmet Makas Gümüşova OSB'nin alt yapı sorunlarının çözüleceğini belirtirken Belediye Başkanı Faruk Özlü Gümrük Müdürlüğünün 2027 yılında devreye gireceğini söyledi.

Düzce'de gerçekleştirilen sanayici buluşmaları istişare toplantısına Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, il müdürleri ve Gümüşova OSB'de yatırımı bulunan sanayiciler katıldı. Toplantıda, bölgenin ihtiyaçları ile yatırımcıların talep ve önerileri ele alındı.

"Gümrük Müdürlüğü'nün 2027'de devreye girmesini hedefliyoruz"

Toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş adamları ve girişimcilerin ülkeye önemli değer kattığını belirterek, Gümüşova OSB'de sanayiciler için iyi bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Düzce'ye Gümrük Müdürlüğü kazandırılması için yürütülen çalışmalara da değinen Özlü, müdürlüğün hukuken kurulduğunu ve fiziki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Düzce'ye bir Gümrük Müdürlüğü kurduk. Hukuken kuruldu. Fiilen de Gümüşova OSB'ye çok yakın bir bölgede olacak. İmar planı değişiklikleri yapıldı. D-100 kara yolundan giriş-çıkışını çözüyoruz. Toprak ve kaya dolgusunu biz yapıyoruz. Gümrük Müdürlüğü binasını da Ticaret ve Sanayi Odası kuracak. Bunlar bittikten sonra o birimi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne devredeceğiz, onlar işletecekler. İhracat yapan arkadaşlarımız için hemen yakında bir Gümrük Müdürlüğü olacak. Biz bu müdürlüğün 2027 başında devreye girmesini hedefliyoruz" dedi.

"Kalifiye personel ihtiyacı için iş kulübü devreye girecek"

Toplantıda sanayicilerin gündeme getirdiği kalifiye personel sorununa da değinen Özlü, Düzce İş Kulübü aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin iş sahibi olmasına katkı sağlandığını ifade etti. Gümüşova OSB'de faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip personelin belirlenmesi ve gerektiğinde eğitilmesi için yeni bir çalışma yapılabileceğini belirtti.

"Gümüşova OSB'nin altyapı sorunları çözülecek"

Vali Mehmet Makas da toplantının sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, kamu kurumları ile sanayiciler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Mehmet Makas, "Bu aslında sizin derdinize derman olabilmek adına yaptığımız bir toplantı. İnşallah hayırlara vesile olur. Geldiğimizde ilk icraat olarak bütün OSB'lerimizde vali yardımcılarımızı görevlendirdik. Burada da Vali Yardımcımız Ömer Yılmaz'ı görevlendirdik. Biraz daha devlet gözüyle, biraz daha planın üstünden bakmak, devletin imkanlarını kullanabilmek adına bunun olması gerektiğine inandım ve 7-8 aydır da çok önemli dönüşler alıyoruz" dedi.

Gümüşova OSB'de içme suyu ve atık su tahliyesi olmak üzere iki ana sorun bulunduğunu belirten Makas, bu problemlerin çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Altyapı noktasındaki sorunların da giderileceğini ifade eden Makas, OSB'nin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Vali Mehmet Makas, otoban bağlantısı ve Gümrük Müdürlüğü ile ilgili çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür ederek, "Bakanımızın (Faruk Özlü) ben geldiğimde belirlemiş oldukları bir vizyon vardı; 4T formülü. Turizmi geliştirmek, ticareti geliştirmek, taşımacılık ve tarım. Hem sanayicimizin önünü açmak, hem istihdamı artırmak, hem ülkenin gelişmesi noktasında katkılarınızı sağlamak adına ortak ve beraber hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanayici, OSB yönetimi, belediye ve valilik arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Makas, "Sanayici ile oranın yönetiminin, belediyesinin, valiliğinin ortak karar verip yol aldığı bir sisteme doğru zaten Türkiye geçti son 20-25 yılda. Burada da inşallah en üst seviyede bunu sergileyeceğimize inanıyoruz" dedi.