Düzce\'de Şubat Ayında 573 Konut Satışı Yapıldı

Eskişehir'de İç Su Balıklarının Avlanması ve Satışı Yasaklandı

Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.