Düzce\'de Şubat Ayında 573 Konut Satışı Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı yapıldığını duyurdu.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı yapıldığı belirtilirken 2023 yılı Şubat ayında 437 konut satışı yapılmıştı. 2024 yılı Ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleşti.
Düzce'de 2024 Şubat ayında 573 konut satıldı. - DÜZCE
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, pas hastalığının verim ve ürün kalitesini düşürdüğünü belirtti ve hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziraat mühendisi Özge Duran ise çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemlerini aktardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bolat, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut anlaşmanın güncellenmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracağını belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 2023'te 19 milyar dolara ulaşmıştır. Güncellenmiş anlaşma ile hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım tavizleri gibi alanların genişletilmesi hedeflenmektedir.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.
Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek ve simit fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin kaosa neden olabileceğini belirtti.
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