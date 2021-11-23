Düzce'deki araç sayısı 120 bini geçti

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 120 bin 70 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 12 bin 70'e ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 60 bin 210 otomobil, 2 bin 646 Minibüs, bin 529 Otobüs, 18 bin 462 Kamyonet, 4 bin 819 Kamyon, 19 bin 84 Motosiklet, 12 bin 919 Traktör, 401 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE