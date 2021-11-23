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Düzce'deki araç sayısı 120 bini geçti - Son Dakika

Düzce'deki araç sayısı 120 bini geçti

23.11.2021 14:29
Düzce'deki araç sayısı 120 bini geçti

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 120 bin 70 oldu.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 120 bin 70 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 12 bin 70'e ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 60 bin 210 otomobil, 2 bin 646 Minibüs, bin 529 Otobüs, 18 bin 462 Kamyonet, 4 bin 819 Kamyon, 19 bin 84 Motosiklet, 12 bin 919 Traktör, 401 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Düzce, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce'deki araç sayısı 120 bini geçti - Son Dakika Ekonomi


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