Düzce\'den AB Ülkelerine 3 Bin 986 Ton İç Fındık İhraç Edildi

Ekonomi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 3 bin 986 ton iç fındık satışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-şubat-mart aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541 ve martta 1151 ton olmak üzere toplam 3 bin 986 ton AB ülkelerine iç fındık ihraç edildiği ve bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı kaydedildi.