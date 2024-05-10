Düzce'den AB Ülkelerine 4 Bin 870 Ton İç Fındık Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'den AB Ülkelerine 4 Bin 870 Ton İç Fındık Satıldı

Düzce\'den AB Ülkelerine 4 Bin 870 Ton İç Fındık Satıldı

Düzce, yılın ilk 4 ayında Avrupa Birliği ülkelerine 4 bin 870 ton iç fındık sattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Düzce'nin fındık üretimi ve ihracatında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleşirken, bu yılın ilk aylarında ise 4 bin 870 ton iç fındık AB ülkelerine ihraç edildiği ifade edildi. Bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı da açıklamada yer aldı.

10.05.2024 14:50
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Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 4 bin 870 ton iç fındık satışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151 ve nisan ayında 884 ton olmak üzere toplam 4 bin 870 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Düzce, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB Ülkelerine 4 Bin 870 Ton İç Fındık Satıldı - Son Dakika

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