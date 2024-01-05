DÜZCE(İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 milyon 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor. Düzce'de bu yıl Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton, Mart ayında 421 ton, Nisan ayında 255 ton, Mayıs ayında 603 ton ve Haziran ayında da 487 ton, Temmuz ayında 534,6 ton, Ağustos ayında 424,9 ton, Eylül ayında 1 milyon 172 ton 750 kilo, Ekim ayında ise 933 ton, Kasım ayında 1 milyon 909 ton ve aralık ayında ise 2 milyon 236 bin ton olmak üzere 9 milyon 494 bin ton 25 kilo iç fındık ihracatı yapıldı. - DÜZCE