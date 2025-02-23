Düzce esnafına 1.1 milyar finansman desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Düzce esnafına 1.1 milyar finansman desteği

Düzce esnafına 1.1 milyar finansman desteği

Düzce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi olağan mali kongresi yapıldı.

23.02.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi olağan mali kongresi yapıldı. Kongrede Düzceli esnaflara 19 yılda 1 milyar 185 milyon 560 bin lira finansman desteği verildiği açıklandı.

Düzce Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Mali Kongresi tamamlandı.

KYK Salonu'nda yapılan kongrede bir konuşma yapan 5. Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopertifi Başkanı Ertan Taşlı, görevi devir aldıkları 2006 yılından bu yana esnaflara sağlanan finansman desteği konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

19 yılda Düzce esnafına toplam 1 milyar 185 milyon 560 bin lira finansman desteği verildiğini anlatan Taşlı, kooperatifin mevcut plasman tutarının ise 602 milyon 660 bin lira olduğunu söyledi. Halk Bank üzerinden sağlanan kredi faizlerinin yıllık yüzde 29 ve vade süresinin 4 yıl olduğunu ifade eden Taşlı, "genel faizlerin düşmesiyle birlikte yüzde 29 olan oranın da düşmesini bekliyoruz" dedi. Ertan Taşlı, "Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'ün riyasetinde her zaman her şartta Türkiye genelinde esnaflarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kooperatifin aracılığı ile esnafa finansman desteğinin bundan sonra da devam edeceğini belirten Taşlı, hali hazırda 750 bin lira olan limitin önümüzdeki süreçte artırılmasının beklendiğini, bu konuda hükümet ve Halk Bankası nezdinde görüşmeler yapıldığını aktardı. Ertan Taşlı "Esnafımıza verilen bu destekler den dolayı Başta Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'e Halkbank Genel Müdürüne ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a esnafımız ve Kooperatiflerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. Toplantıda daha sonra kooperatifin geçmiş dönem hesapları ile gelecek döneme ait hesap ve tahmini bütçeleri oy birliği ile onaylandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce esnafına 1.1 milyar finansman desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
15:34 Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi İşte kesinleşen MKYK listesi Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen MKYK listesi
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
10:42 Fenerbahçe’nin eski yıldızından Galatasaray’a bomba gönderme Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
10:31 Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı
10:20 Trafikte en çok cezayı onlar yedi Trafikte en çok cezayı onlar yedi
10:16 Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak
10:14 Savaşta dengeleri değiştirecek İlk milli SİHA artık daha güçlü Savaşta dengeleri değiştirecek! İlk milli SİHA artık daha güçlü
10:05 Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 18:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce esnafına 1.1 milyar finansman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.