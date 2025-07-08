Düzce Firmalarına Teşekkür - Son Dakika
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Düzce Firmalarına Teşekkür

Düzce Firmalarına Teşekkür
08.07.2025 08:47
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Düzce'den altı firma, İSO 2024 İkinci 500 Listesi'nde yer aldı. Bıyık, başarılarını kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, İSO ikinci 500'de yer alan firmalara "Ülkemizin kalkınmasına üretim ve istihdamına katkı sağlayan kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İSO 2024 yılı İkinci 500 Listesi açıklandı. Buna göre listede Düzce'den altı firma yer aldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, İSO ikinci 500 listesinde yer alan firmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan Bıyık, "Ülkemizin kalkınma hamlesine üretim ve istihdam alanlarında katkı sağlayan değerli kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Erdoğan Bıyık, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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