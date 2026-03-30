Düzce, Genç Arıcılar Buluşmasına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 2027'de düzenlenecek Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'nın (IMYB), 48 ülkenin katılımıyla Düzce'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

TAB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde arılı kovan sayısı ve bal üretim kapasitesi bakımından ikinci sırada yer alan Türkiye, arıcılık alanındaki uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusundaki deneyimini sürdürüyor. Daha önce 2017 ve 2022'de dünyanın en büyük arıcılık kongresi olan Apimondia'ya ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması, diğer adıyla "Arıcılık Olimpiyatları"nı düzenlemeye hazırlanıyor.

Avrupa Arıcılar Federasyonu (European Beekeeping Association EBA) çatısı altında yürütülen, arıcılık alanında gençleri teşvik etmeyi amaçlayan ve gelecek yıl 15'incisi düzenlenecek organizasyona, Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması hazırlıkları kapsamında, organizasyonun teknik, lojistik ve altyapı yeterliliği değerlendirilirken, yapılan incelemeler sonucunda, Düzce'nin organizasyon için uygun bir merkez olduğu kararlaştırıldı. Toplantılarda, organizasyonun altyapısı, konaklama, ulaşım, teknik hazırlıklar ve sosyal programlar detaylı şekilde ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda da ortak görüş birliğine varıldı.

"48 ülkeden genç arıcı Düzce'de buluşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TAB Denetim Kurulu Üyesi İsmail Ünalan, organizasyonun Türkiye için stratejik önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arıcılık Olimpiyatları, Türkiye'nin arıcılık alanındaki gücünü, birikimini ve vizyonunu dünyaya göstereceği çok önemli bir platformdur. 48 ülkeden genç arıcıların Düzce'de buluşacak olması, hem sektörümüzün geleceği açısından umut verici, hem de uluslararası işbirliklerinin gelişmesi adına son derece kıymetlidir."