Düzce İhracatı Yüzde 7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce İhracatı Yüzde 7 Arttı

Düzce İhracatı Yüzde 7 Arttı

Düzce'nin Ekim 2024 ihracatı 190,7 milyon dolara ulaştı, DTSO Başkanı Bıyık başarıyı vurguladı.

07.11.2024 19:03
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, "Daralan dünya ekonomisine rağmen Düzceli iş insanlarımız üretmeye, ürettiklerini dünyanın her yerine göndererek katma değer sağlamaya devam etmektedir" dedi.

DTSO'dan yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre Düzce'nin 2023 yılı Ekim ayında 178 milyon 188 bin 629 dolar olan ihracat rakamı 2024 yılı Ekim ayında yüzde 7 oranında artış göstererek 190 milyon 748 bin 254 dolar seviyesine geldiği bildirildi.

Düzce'nin üreten, gelişen ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir il olduğunu söyleyen DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Ülkemizin kalkınmasında, milletimizin refahının yükselmesindeki en önemli faktörlerden biri olan ihracat konusunda da Düzce olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daralan dünya ekonomisine rağmen Düzceli iş insanlarımız üretmeye, ürettiklerini dünyanın her yerine göndererek katma değer sağlamaya devam etmektedir. Biz de oda olarak sanayicilerimizin sesi olmaya, sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de kuruluşu tamamlanan Gümrük Müdürlüğümüz olmuştur. İlimizin ihracat rakamlarının yükselmesinde katkısı bulunan iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce İhracatı Yüzde 7 Arttı - Son Dakika

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