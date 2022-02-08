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Düzce il tanıtım ve geliştirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Düzce il tanıtım ve geliştirme toplantısı gerçekleştirildi

08.02.2022 14:30
Düzce il tanıtım ve geliştirme toplantısı gerçekleştirildi

Turizm ve Kültür Bakanlığının Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen "İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" çerçevesinde Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy'un Başkanlığında Düzce Ticaret ve...

Turizm ve Kültür Bakanlığının Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen "İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" çerçevesinde Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy'un Başkanlığında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saydam, Meclis Üyesi Hasan Arslan, Düzce Üniversitesi, Düzce İl Özel İdaresi, MARKA, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı ve Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, destinasyon tanıtımı için çalışan tüm paydaşların sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmesi, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya koyulması, rakip destinasyonlardan farklı bir kimlik yaratılması, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması amaçlarıyla, kısa vadeli planının belirlenmesi, kısa vadede tanıtımı yapılacak 5 önemli turizm unsurunun belirlenmesi vb. konu başlıkları hakkında kurul üyelerinin görüşleri alındı. - DÜZCE

Düzce il tanıtım ve geliştirme toplantısı gerçekleştirildi

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Hürrem Aksoy, Türkiye, Turizm, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce il tanıtım ve geliştirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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