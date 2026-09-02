Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde palamut bolluğu: tekneler kasalar dolusu balıkla dönüyor, fiyatlar düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla dönüyor.

Gece saatlerinde denize açılan yüzlerce tekne, Akçakoca açıklarında palamut avına çıktı. Denizden binlerce palamutla dönen balıkçılar, bu yıl Karadeniz'de balık açısından ciddi bir bolluk yaşandığını ifade etti.

"Bu sene palamut bol"

Balıkçı Yunus Barut, av sezonunun kendileri için 15 Ağustos'ta başladığını belirterek, sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Barut, "Av sezonu 12 metre altındaki teknelerle 15 Ağustos'ta başladı. Biz 15 Ağustos'tan itibaren avcılık yapıyoruz. Bu sene palamut bol. Aslında bütün balıklar bol gözüküyor. Yem de gözüküyor denizde. Bereketli bir sezon, balık fiyatları düşük. Balıkçıları bu fiyat yoruyor ama halk ucuz balık yiyor. Şu anda durum bu, palamut bol. Akçakoca açıklarına giden tüm tekneler balıklarla dönüş yapıyor. Ekim sonu, kasım ortalarına kadar palamutun devam edeceğini düşünüyoruz. Palamut havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'i terk etmeye başlayacak. Palamut göç balığıdır" dedi.

Akçakoca açıklarında yüksek verim

Balıkçı Mehmet Şahinkaya da, sezonun beklentilerinin üzerinde başladığını ifade ederek, Akçakoca açıklarında palamut avının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Şahinkaya, "Denizde bu sene bolluk var. Gayet iyi deniz. Beklediğimizin üzerinde verim alıyoruz bu sezon. Biz hem olta, hem çapara, hem de ağ ile balık avcılığı yapıyoruz. 'Maşallah' diyelim, çapariye de çok güzel balık vuruyor, ağlarımıza da çok güzel balık geliyor. Akçakoca açıkları bu sene Türkiye'yi doyuracak diyebiliriz. Şu anda denizde palamut var" diye konuştu.

İri palamutlar için 4 hafta sonrasını işaret etti

Sezonun ilk döneminde yakalanan palamutların yaklaşık yarım kilogram ağırlığında olduğunu belirten balıkçılar, ilerleyen haftalarda balıkların büyümesini bekliyor. Özellikle yaklaşık 4 hafta sonra kilogramlık palamutların görülmeye başlanacağı tahmin edilirken, hava şartlarına bağlı olarak palamut avının ekim ve kasım aylarında da devam etmesi bekleniyor.