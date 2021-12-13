Düzce'nin projeleri masaya yatırıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, kentte devam eden projeler ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Abdülkadir Uslu ve yetkililer katıldı.

Toplantıda koordinatör Abdülkadir Uslu, bugüne kadar Düzce'de hibe almaya hak kazanan, başvurusu yapılan ve devam eden hibe projelerinin faaliyetleri ve ilerleme durumları hakkında brifing verdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de, göreve geldikleri 2018 yılından itibaren yürüttükleri faaliyetler, tamamladıkları projeler ve diğer kurumlara verilen destekler ile işbirlikleri konusunda bilgiler verdi.

Toplantının devamında, Düzce'nin kalkınmasına destek olacak ve istihdamı geliştirecek proje fikirleri konusunda istişare yapılırken, tespit edilen üç proje fikri ile ilgili fizibilite çalışması yapılmasına ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı fizibilite desteği programına başvuru yapılmasına karar verildi. - DÜZCE