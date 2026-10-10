Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 2 milyon 649 bin 540 TL'lik destek verdi - Son Dakika
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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 2 milyon 649 bin 540 TL'lik destek verdi

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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 2 milyon 649 bin 540 TL\'lik destek verdi
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, girdi maliyetlerini azaltmak için 139 üreticiye 207 bin 300 marul fidesi, 160 üreticiye 62 bin 850 kilogram sertifikalı buğday tohumu dağıttı. İki projede üreticilere toplam 2 milyon 649 bin 540 TL'lik tarımsal destek sağlandı.

Düzce'de tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla 139 üreticiye 207 bin 300 marul fidesi, 160 üreticiye ise 62 bin 850 kilogram sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. İki proje kapsamında üreticilere toplam 2 milyon 649 bin 540 TL'lik destek sağlandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen projeler kapsamında sertifikalı marul fidesi ve buğday tohumu dağıtım töreni düzenlendi. İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, muhtarlar, üreticiler ve İl Müdürlüğü personeli katıldı.

139 üreticiye 207 bin marul fidesi

2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında uygulanan "Marul Üretimini Geliştirme Projesi" ile 139 üreticiye toplam 207 bin 300 adet sertifikalı marul fidesi dağıtıldı. Proje, 649 bin 540 TL bütçeyle hayata geçirildi. Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında yürütülen "Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde ise 160 üreticiye, 2 bin 514 dekar alanda kullanılmak üzere 62 bin 850 kilogram sertifikalı buğday tohumu verildi. Projenin toplam bütçesi 2 milyon TL oldu.

Her iki proje kapsamında Düzceli üreticilere toplam 2 milyon 649 bin 540 TL tutarında tarımsal girdi desteği sağlandı.

Törende konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, sürdürülebilir tarımsal üretim açısından üretim planlamasının önemine dikkat çekti.

"Üreticilere destek"

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç da tarımsal üretimin ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Üreticilere sağlanan desteklerin verimliliğin artırılmasına ve tarımsal üretimin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Koç, üretime emek veren çiftçilere teşekkür ederek projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından üreticilere sertifikalı marul fideleri ve buğday tohumları teslim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelTarımDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 2 milyon 649 bin 540 TL'lik destek verdi - Son Dakika
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