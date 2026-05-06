E-Apostil Hizmeti ile Belgeler Dünyada Geçerli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

E-Apostil Hizmeti ile Belgeler Dünyada Geçerli

06.05.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, e-apostil ile 70 bin belge işlemi yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından sunulan elektronik apostil (e-apostil) hizmeti ile e-Devlet hesabı olan vatandaşların resmi belgelerini dünyanın her yerinden dijital ortamda alabildiğine işaret ederek, "Projenin devreye alındığı 2019 yılından Mart 2026 sonuna kadar toplam 70 bin 616 e-apostilli belge işlemi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, e-apostil sistemi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Sistemin yetkili kurumlarca "apostil" şerhi verilen resmi belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması, iletilmesi ve doğrulanmasını sağlayan dijital hizmet olduğunu ifade eden Uraloğlu, sistem sayesinde belgelerin fiziksel evrak dolaşımı olmadan uluslararası geçerliliğe kavuştuğuna işaret etti.

Uraloğlu, e-apostil sistemiyle vatandaşların e-Devlet üzerinden giriş yaparak belge türüne göre başvuru oluşturabildiğini, taleplerin elektronik ortamda Adalet Bakanlığına bağlı adli birimlere ve İçişleri Bakanlığına bağlı valilik ve kaymakamlıklara iletildiğini belirtti.

Sistemin 1 Ocak 2019'da devreye alındığına dikkati çeken Uraloğlu, ilk aşamada Adalet Bakanlığınca verilen "Adli Sicil Kaydı" ve mahkeme kararı gibi adli belgeler için e-apostil işlemlerinin başlatıldığına dikkati çekti.

Uraloğlu, 2021'de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan nüfus kayıt örnekleri için de başvuru alınmaya başlandığını anımsatarak, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Adalet Bakanlığı ve TÜRKSAT işbirliğiyle hizmetin e-Devlet'e entegre edildiğini ve başvuruların "turkiye.gov.tr" üzerinden de yapılabildiğini belirtti.

Belgeler 130'dan fazla ülkede geçerli

28 Aralık 2023 itibarıyla çok dilli doğum kayıt örneği (Formül A), çok dilli evlenme kayıt örneği (Formül B) ve çok dilli ölüm kayıt örneği (Formül C) belgelerinin de sisteme eklendiğini ifade eden Uraloğlu, "PTT tarafından sunulan e-apostil hizmeti ile e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşlarımız resmi belgelerini dünyanın her yerinden dijital ortamda alabiliyor. Oluşturulan belgeler 'Lahey Konvansiyonu'na taraf olan 130'dan fazla ülkede geçerli sayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, apostil şerhi verilen belgelerin doğrulanabilir şekilde başvuru sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"e-Apostil kapsamında, nüfus kayıt örneği, çok dilli doğum kayıt örneği, çok dilli evlenme kayıt örneği, çok dilli ölüm kayıt örneği belgeleri, mahkeme kararları ve adli sicil kaydı belgesi kolaylıkla alınıyor. Projenin devreye alındığı 2019 yılından Mart 2026 sonuna kadar toplam 70 bin 616 e-apostilli belge işlemi gerçekleştirildi."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Apostil Hizmeti ile Belgeler Dünyada Geçerli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: E-Apostil Hizmeti ile Belgeler Dünyada Geçerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.