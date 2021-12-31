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e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi - Son Dakika

e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi

31.12.2021 16:57

Devlet hizmetlerini bir çatı altında toplayan e-Devlet, milyonların hayatını koruyacak ve kolaylaştıracak bir özellik getirdi. e-Devlet'te kullanıma sunulan yeni hizmetle birlikte vatandaşlar, kimlik numaralarına kısıt koyabilecek ve habersiz işlem yapılmasının önüne geçilecek. Yeni uygulama sayesinde vatandaşların, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olması engellenerek dolandırıcılık gibi büyük tehlikelerin önüne geçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç e-Devlet Kapısı'nın kullanımının her geçen yıl daha da arttığını, 2021 yılında 3 milyarın üzerinde sisteme giriş yapıldığını söyleyerek yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti.

E-DEVLET'E KAYITLI KULLANICI SAYISI 57 MİLYONU AŞTI

e-Devlet Kapısı'nın hizmet kalitesini hem niteliksel hem de niceliksel olarak geliştirmek için herkesin var gücüyle çalıştığını belirten Koç, buradaki kayıtlı kullanıcı sayısının 57 milyon 650 bin 254'e ulaştığını, mobil hizmet sayısının ise 3 bin 330 olduğunu bildirdi.

"YENİ BİR HİZMET DAHA UYGULAMAYA GİRDİ"

Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirildiğine dikkati çekti. MERSİS üzerinden başlatılan uygulama kapsamında, şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak/yetkili olacak kişinin bilgilerinin kimlik numarası ile sorgulandığını ve sisteme eklendiğini anlatan Koç, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmetin daha uygulamaya girdiğini dile getirdi.

ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN KİMLİK NUMARALARINA KISITLAMA KOYULABİLECEK

Koç, "Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı. e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak/ Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

KONULAN KISIT DA KALDIRILABİLİYOR

Fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurulması suretiyle işleme alınan bu taleplerin artık e-Devlet Kapısı üzerinden anlık olarak gerçekleştirebileceğine işaret eden Koç, daha önce kimlik numarası üzerine kısıt konulan kişilerin bir şirkette/işletmede ortak ya da yetkili olmak istemeleri durumunda aynı hizmeti kullanarak konulan kısıdı da kaldırabileceklerini kaydetti.

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geri dönüşüm, Kısıtlama, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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