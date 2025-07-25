E-Fatura Ücretleri İçin Üst Sınır Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

E-Fatura Ücretleri İçin Üst Sınır Talebi

25.07.2025 11:45
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ATO Başkanı Gürsel Baran, KOBİ'ler için e-fatura ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, e-fatura ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dijital vergi uygulamalarına geçiş sürecinin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) açısından oluşturduğu maliyetlere dikkat çekerek, bu maliyetlerin azaltılması için sistemin düzenlenmesi ve e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, mali mühür gibi dijital vergi hizmeti ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğini söyledi. Baran, "Vergi ve muhasebe sistemlerinin dijital ortama taşınması, uzun vadede işletmelere tasarruf ve verimlilik sağlasa da uyum maliyetlerinin yüksekliği KOBİ'ler açısından ciddi bir yük oluşturuyor. E-fatura başta olmak üzere, dijital hizmetlere makul bir üst sınır getirilmesi, sistemin benimsenmesine ve başarıyla kullanılmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, vergi ve muhasebe sistemlerinde dijitalleşme sürecine uyum maliyetinin özellikle KOBİ'ler için ek bir yük oluşturduğunu söyledi. Dijital dönüşümü kademeli gerçekleştirmek isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2010 yılından bu yana elektronik hizmetleri devreye almaya başladığını hatırlatan Baran, vergi denetimini kolaylaştırmak, kayıt dışılığı azaltmak, kağıt kullanımını sınırlayarak çevre dostu bir kayıt yapısı kurmak amacıyla başlatılan sistemin uygulama kapsamının zamanla genişletildiğini hatırlattı.

"Elektronik fatura, basılı faturadan pahalı"

2022, 2023, 2024 veya 2025 yılları itibariyle brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin e-fatura sistemine geçmesi gerektiğini, 31 Aralık'a kadar vergiler dahil 3 bin lirayı geçen ticari işlemlerin, bu tarihten sonra ise tutarı ne olursa olsun her işlemin e-arşiv fatura ile belgelendirilmesi gerekeceğini hatırlatan Baran, e-fatura sistemine geçişle birlikte mali mühür, yazılım ve entegrasyon, e-irsaliye, e-fatura kontör ücreti maliyetlerinin işletmelere getirdiği yüklerin ATO üyeleri tarafından da dile getirildiğini söyledi. Dijital fatura yaprağı olan kontör fiyatlarının çok kısa sürede, yüzde 800-900'lere varan oranda artırıldığının ifade edildiğini anlatan Baran, "Muhasebe sistemlerini dijitalleştirmeye çalışan üyelerimiz, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları gerek yüz yüze gerekse komite kararlarıyla ifade ediyor. E-irsaliye ve e-faturada kontör ücretinin hem alış hem de satış sırasında iki işletmeden de ayrı ayrı kesildiği belirtiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekirken, ne yazık ki tam tersine daha da yükseliyor. E-fatura fiyatı, basılı fatura fiyatından daha yükseğe mal oluyor" ifadelerini kullandı.

"Dijital dönüşüme ve kayıt dışıyla mücadeleye katkı sağlar"

Özellikle ciro sınırları nedeniyle e-faturaya geçişi zorunlu hale gelen KOBİ'ler için dijital vergi ve muhasebe sistemine geçiş maliyetlerinin ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Baran, "Elektronik fatura entegrasyonu yapan şirketlerin fiyatlandırma politikaları konusunda bir düzenleme bulunmuyor. Dijitalleşme sürecindeki işletmelerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmek için e-fatura, e-defter, e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu) gibi hizmet ücretlerine makul bir üst sınır getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu adım, KOBİ'lerimizin dijital dönüşümünü destekleyecek ve kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Az fatura kesenin kontör fiyatı daha yüksek"

Baran, işletmelerin kestiği fatura sayısı yükseldikçe, yani satın aldıkları kontör sayısı arttıkça fiyatların gerilediğini de belirterek, "Az fatura kesen işletmelerin e-fatura almak için ödeyeceği birim maliyet, diğerlerinden daha yüksek oluyor. Dijital sisteme uyum için gerekli olan yazılımlar ve entegrasyon hizmetleri önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Küçük işletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurması için mali ve teknik açıdan desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin dijitalleşme sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için kamu yönetimi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi E-Fatura Ücretleri İçin Üst Sınır Talebi - Son Dakika

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