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Ekonomi

E-İhracat Rehberi Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı, e-ihracat pazarları ve gümrük uygulamaları için yeni rehber yayımladı.

09.11.2024 09:05
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Ticaret Bakanlığı ihracatçılar için 'E- İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi' yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak 21. yüzyılın getirdiği teknolojik ilerleme ve küresel ticaretin dinamikleri doğrultusunda ihracatı güçlendiren önemli bir araç olarak gördükleri e-ihracat ile Türk markalarının ve ürünlerinin küresel pazarlara başarıyla sunulmasına katkı vermeye devam ettikleri vurgulanarak, "Uzak Ülkeler Stratejisi"ne odaklanarak, e-ihracat özelinde belirlenen potansiyel ülkeler için hazırlanmış "Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu", 2024 yılı için İhracat Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla "E-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi" adı altında güncellenip genişletildiği kaydedildi.

Yeni içeriğiyle Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan Rehberin, ihracatçılara potansiyel pazarlara dair stratejik bir yol haritası sunduğu, ve e-ihracata ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri tek bir kaynakta bir araya getirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"İki ana bölümden oluşan rehberin ilk kısmı olan "E-İhracat Pazarları" bölümü; sosyo-ekonomik analizler, ödeme sistemleri, sosyal medya eğilimleri, e-ticaret mevzuatı ve hızlı kargo altyapısı gibi birçok önemli konuda pazara giriş stratejileri oluşturmak için kılavuz bilgiler sunmaktadır.

Rehberin ikinci bölümü olan "Ülke Gümrük Uygulamaları" ise dış ticaret ve gümrük süreçlerine yönelik derinlemesine bilgiler içermektedir. Bu bölümde, sınır ötesi e-ticaret işlemlerine dair genel prosedürlerden ülkelere özgü vergi uygulamaları, yasaklar, muafiyetler ve zorunlu belgeler gibi detaylı bilgilere kadar ihracatçıların gümrük süreçlerini kolaylaştıracak kapsamlı içerikler sunulmaktadır.

Milli ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak hazırladığımız bu rehber; iş dünyası, karar alıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için kıymetli bir bilgi kaynağı olacaktır. Genişletilen rehberimiz, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştırarak, bu pazarlarda tutunmaları, büyümeleri ve gümrük süreçlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için kıymetli bir kaynak teşkil edecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza her alanda olduğu gibi e-ihracat alanında da destek olarak, ülkemizi küresel ticarette hak ettiği konuma getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Rehber, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-İhracat Rehberi Yayınlandı - Son Dakika

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