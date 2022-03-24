e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor

24.03.2022 16:30
e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme ivmesinin sürmesini ve 2022'de sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme ivmesinin sürmesini ve 2022'de sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ETİD, 2022 yılının ilk sektör buluşmasını gerçekleştirdi. ETİD Başkanı Ekmekçi'nin ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Dairesi Başkanı Mehmet Kayış, E- İhracat, Dijital Pazarlama ve Yeni Nesil Teknolojiler Bölüm Başkanı Hasan Önal, 130 firmadan 250'ye yakın sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 2021'de online alışveriş harcamalarının bir önceki yıla göre büyüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını bildirdi.

Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık olarak yüzde 65 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme ivmesinin sürmesini ve 2022'de sektör cirosunun 560 milyar TL'yi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

ETİD'in kuruluşundan bu yana e-ticaret sektörünün geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttüğünü belirten Ekmekçi, "Sektörün temsil ihtiyacının karşılanması için verdiğimiz hizmetleri sürekli geliştirerek üyelerimizle birlikte Türkiye'deki e-ticaret payının yüzde 95'inden fazlasını karşılıyoruz. Dernek olarak, ana misyonumuzu sektörün öncüsü olmak, sağlıklı büyüme ve doğru regülasyonları sağlamak oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Beklenen ve ciddi değişikliklerin öngörüldüğü yeni e-ticaret yasasının bu yıl hayata geçeceğini bildiren Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu yasa çerçevesinde ilgili devlet kurumları ile yakın temas kuruyoruz. Dernek olarak gündemimizdeki diğer önemli konuları sektördeki istihdamın artırılması ve networking organizasyonları oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, çok yeni ve hızla büyüyen bir sektör. Dolayısıyla sektör paydaşlarını yılda 4 kez bir araya getirdiğimiz networking organizasyonlarıyla sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak bizler için büyük önem taşıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin en değerli üniversiteleriyle iş birliği içerisinde, istihdam oranlarının artırılması ve e-ihracatın yaygınlaşmasını amaçlayan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıkları da değişti. Tüketiciler, online alışverişe alıştı. Üreticiler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyumlu hale geldi."

YORUMLAR
500
TMKŞ ikinci Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını başarıyla tamamladı TMKŞ ikinci Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını başarıyla tamamladı Rusya ambargosu Türkiye'ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor Rusya ambargosu Türkiye'ye fırsatları ve sıkıntıları beraber sunuyor

Türk Lirası, E ticaret, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:37:39. #1.11#
SON DAKİKA: e-ticaret sektörü, 2022'yi 560 milyar lirayı aşkın ciro ile kapatmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement