E-Ticaret Türk Şirketleri İçin Stratejik Araç - Son Dakika
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E-Ticaret Türk Şirketleri İçin Stratejik Araç

13.06.2026 14:22
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UTEP Başkanı Bektaş, e-ticaretin Türk firmalarının küresel pazarlara açılmada önemli bir model olduğunu belirtti.

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Başkanı Sami Bektaş, e-ticaretin Türk şirketlerinin küresel pazarlara açılmasında stratejik bir büyüme modeli haline geldiğini belirtti.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Bektaş, İstanbul'da düzenlenen Worldef İstanbul 2026 fuarında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, e-ticaret sektöründeki gelişmeleri ve Türkiye'nin dijital ticaretteki potansiyelini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, Türkiye'nin dijital ticaretteki potansiyeline dikkati çekerek, e-ticaretin sadece bir satış kanalı değil, şirketlerin küresel pazarlara açılmasını sağlayan stratejik bir büyüme modeli haline geldiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin ticaretin kurallarını değiştirdiğini belirten Bektaş, "Bugün küçük ve orta ölçekli işletmeler bile doğru dijital altyapı ve doğru stratejiyle dünyanın birçok ülkesine ürün satabiliyor. E-ticaret, Türk şirketlerinin ihracat kapasitesini artıran ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükselten en önemli araçlardan biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır ötesi e-ticaret hacminin her yıl büyüdüğünü ifade eden Bektaş, söz konusu büyümenin sürdürülebilir olması için lojistik, ödeme sistemleri, dijital pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında yatırımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin genç nüfusu, güçlü üretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konumuyla e-ticaret alanında önemli avantajlara sahip olduğunu aktaran Bektaş, "Gelecek dönemde Türk markalarının küresel pazarlarda daha görünür hale geleceğine inanıyoruz. Bunun için dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ve işletmelerin e-ihracata daha fazla yönlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bektaş, etkinliğin e-ticaret, lojistik, teknoloji ve ödeme sistemleri alanındaki paydaşları bir araya getirerek yeni işbirliklerinin oluşmasına katkı sağladığına da değindi.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticaret Türk Şirketleri İçin Stratejik Araç - Son Dakika

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