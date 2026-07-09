E-ticaretle Manavlıkta Yeni Dönem - Son Dakika
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E-ticaretle Manavlıkta Yeni Dönem

E-ticaretle Manavlıkta Yeni Dönem
09.07.2026 11:21
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Manisa'da girişimci Mustafa Kula, e-ticaret ile yerel ürünleri Türkiye'ye ulaştırıyor, 70 kişi istihdam ediyor.

Manisa'da çocuk yaşta başladığı manavlığı e-ticarete taşıyan girişimci, kurduğu üretim ve paketleme ağıyla hem bölgedeki çiftçilerin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor hem de 70 kişiye istihdam sağlıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren tarım ve esnaflığın içinde yetişen girişimci Mustafa Kula, hayata geçirdiği e-ticaret modeliyle yerel üreticinin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırırken, oluşturduğu üretim ağıyla bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Kumluk mevkiinde kendi öz sermayesiyle kurduğu 600 metrekarelik 'Demirci Bahçesi' isimli tesiste faaliyetlerini sürdüren Kula, internet üzerinden verilen organik ürün siparişlerini hazırlayarak haftalık yaklaşık bin, aylık ise ortalama 4 bin kargoyu Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

Kendi arazilerinde kiraz, vişne, badem, enginar başta olmak üzere birçok ürün yetiştiren Kula, bununla da sınırlı kalmayıp ilçeye bağlı kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin mahsullerini de satın alarak ekonomiye kazandırıyor. Ürün fazlalığı yaşanan dönemlerde ise sebze ve meyveler salça, marmelat, konserve ve turşu gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Üreticiye destek, 70 kişiye istihdam

Yılın 12 ayı faaliyet gösteren tesiste yaz aylarında taze ürünlerin paketleme çalışmaları sürerken, kış döneminde işlenmiş gıda üretimi yapılıyor. Bünyesinde yaklaşık 70 kişinin istihdam edildiğini belirten Mustafa Kula, oluşturdukları üretim ağıyla hem üreticinin hem de çalışanların kazanç elde ettiğini söyledi.

10 yaşından bu yana manavlık yaptığını ifade eden Kula, son yıllarda internet üzerinden gıda satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçemizde yetişen doğal ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Mevsiminde hangi bölgemizde hangi ürün kaliteli yetişiyorsa müşterilerimize onu sunuyoruz. Kışlık ve yazlık ürünlerin önemli bölümünü kendi arazilerimizde üretiyoruz. Haftalık yaklaşık bin paket gönderiyoruz" dedi.

Coğrafi işaretli kiraza yoğun ilgi

Yaz döneminde özellikle Demirci'nin coğrafi işaretli kirazına yoğun talep olduğunu dile getiren Kula, "Akdeniz meyve sineğinden ari olan Demirci kirazına ilgi oldukça fazla. Ürünlerimizi tercih eden müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tesisi büyütmek için resmi başvurularını yaptıklarını da açıklayan Kula, modern kurutma ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediklerini belirterek, bu yatırımla hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi E-ticaretle Manavlıkta Yeni Dönem - Son Dakika

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