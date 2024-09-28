E-ticarette Komisyon Oranları İçin Düzenleme İstendi - Son Dakika
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Ekonomi

E-ticarette Komisyon Oranları İçin Düzenleme İstendi

TESK Başkanı Palandöken, yüksek e-ticaret komisyonları enflasyonu artırdığı için düzenleme talep etti.

28.09.2024 10:17
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları için taban ve tavan getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, e-ticaretteki yüksek komisyon oranlarının fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almalarına neden olduğunu ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşılarına çıktığını belirtti.

Bu hizmet verilirken yüzde 16-18 aralığındaki komisyon oranlarının yüzde 33-35'e çıkarıldığını bildiren Palandöken, "Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyonu körükleyen bir faktör oluyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, enflasyonu düşürmek için e-ticaret komisyon oranları için taban ve tavan uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın günümüz koşullarında e-ticaret olmadan ayakta kalması çok zor. Esnaf, bu çağdaşlıktan yararlanmak istiyor. Çünkü bu hizmeti almasa ürünleri satamayacak. Vatandaş artık bu sisteme entegre olmuş vaziyette. Onların da artık bunu fırsat bilerek fiyatları yükseltmesi hem esnafın hem vatandaşın mağduriyetine neden oluyor. Bu komisyonlara bir taban ve tavan uygulaması oluşturulursa bu hizmeti getirmelerinde herkesin bildiği rakamlar olur. Hem enflasyonu düşürmek hem de esnafla vatandaşı rahatlamak için bu uygulamaya bir düzenleme getirilmesi şart."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi E-ticarette Komisyon Oranları İçin Düzenleme İstendi - Son Dakika

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