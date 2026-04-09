EASA'dan Orta Doğu Uçuş Uyarısı Uzatıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu ve Basra Körfezi için güvenlik riskleri nedeniyle hava yolu şirketlerine yönelik "hava sahasından uzak durun" uyarısını 24 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamındaki uyarısını güncelledi.

Orta Doğu ve Basra Körfezi için daha önce 10 Nisan'da sona ermesi planlanan uçuş uyarısı, yapılan son risk değerlendirmelerinin ardından 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bölgedeki çatışmaların sivil havacılık için ciddi riskler taşımaya devam ettiği vurgulandı. Teknik tavsiye niteliğindeki kararın, AB Komisyonu, üye ülkeler ve EASA'nın ortak değerlendirmesi sonucu alındığı bildirildi.

Güncellenen uyarı; İran, İsrail, Irak, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor. EASA, yolcu güvenliğini sağlamak adına hava yolu operatörlerine bu bölgelerden kaçınmaları ve rotalarını yeniden düzenlemeleri çağrısını yineledi.

Bölgede yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmalar, küresel havacılık sektöründe aksamalara yol açtı. Jet yakıtı fiyatlarındaki artışın yanı sıra Körfez bölgesindeki uçuş iptalleri ve rota değişiklikleri operasyonel maliyetleri artırdı.

EASA, ilk olarak 28 Şubat'ta bölgedeki askeri hareketlilik ve saldırı riskleri nedeniyle benzer bir uyarı yayımlamıştı. Çatışmaların sürmesiyle birlikte birçok bölge ülkesi de hava sahalarını sivil uçuşlara kapattı.